"كنت رايح أذبح عجل".. اعترافات مطرب المهرجانات عصام صاصا

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.

وأشار عصام صاصا ، أنا كنت رايح أدبح عجل عشان عقيقة ابني أنا خلفت والعقيقة يوم الخميس، وفي الحادثة كان معايا 2 من أصدقائي واحد قاعد جنبي والتاني في الكنبة الخلفية، والمجني عليه ظهر فجأة قدامي في لحظة وخبط في زجاج السيارة، وصحبي اللي كان قاعد جنبي أصيب بشدة، ومرضتش أهرب وحاولت إنقاذه لكن لقيته بيطلع في الروح وتوفى في ثواني.