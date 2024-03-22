عصام صاصا: عمري ما اخون مراتي او اتجوز اتنين

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا، على ابتزاز شخص له ولزوجته قائلًا: "قصتي انا وجهاد مراتي، اتعرفت عليها عادي كنت معروف شوية، وبحارب عشان اشوفها، ومرة قالت لي انا في كافيه، رحت وعملتلها مفاجأة، ووقفت جنبي جدًا".

وقال عصام صاصا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنا بنتكلم انا وجهاد بنقول عايزين نتجوز في حضور صاحبتها، وكلمنا مأذون فالتليفون قالنا نقول ايه، ولما اتخانقت معاها نزلت الفيديو، واتعمل قضية تزوير في الموضوع ده، واخدت براءة منها انا وجهاد، وكان صاحبي اللي عمل كده وكنت واثق فيه جدًا وعمل فيا كده، وطلب مني مليون جنيه، ولما واجهته قالي عشان غلط في والدتي، وعمري ما اخون مراتي او اتجوز اتنين، لان الجواز ده لازم تكون فاهمه عشان تعمله، وربنا كرمني عشان مراعي ربنا في بيتي، وموضوع طلاقي من مراتي ده اشاعة".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.