عصام صاصا مهاجما هاني شاكر: مكنش ليه لازمة في النقابة (فيديو)

أشاد الفنان عصام صاصا بأداء مصطفى كامل بعد توليه نقابة الموسيقيين، قائلا: "النقابة كلها اتجددت لما أستاذ مصطفى كامل مسك.. بنروج بنلاقيه قاعد موجود فى أي مشكلة عندنا"، وأن “هاني شاكر مكنش ليه لازمة في النقابة”.

وأضاف عصام صاصا، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم الجمعة: “عمري في حياتي ما روحت النقابة وشوفت هاني شاكر ولو صدفة.. وأنا كنت بروح كتير.. والفرق لما مسك أستاذ مصطفي كامل، أول شيء قام به، إنه جمعنا كلنا”.

مصطفى كامل بيسمعنا كلنا



وتابع عصام صاصا: “مصطفى كامل بيسمعنا كلنا.. وكان بيقول ما جايز العيال دي كويسة.. وقعد معانا وعملنا اجتماع”، لكن هاني شاكر مكنش ليه لازمة في النقابة