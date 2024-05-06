التصريح بدفن ضحية حادث الفنان عصام صاصا

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن عامل دهسه مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته، وذلك عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندسا من الإدارة العامة للمرور لفحص سيارة عصام صاصا وإعداد تقرير فنى بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقواله للوقوف على ملابسات الحادث، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسباب الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب، حيث يتم التحقيق معه حاليًا في القسم.

وكشف مدير أعمال عصام صاصا، تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات الشعبية بعد اتهامه بدهس شخص أعلى الطريق الدائري.

ترجع تفاصيل الحادث عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول جثة هامدة لشخص إثر تعرضه إلى حادث أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وكشف ملابسات الحادث، حيث تبين مصرع شخص بعد تعرضه إلى حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمنيب.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.