دليلك المروري.. حركة السيارات على الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري منذ قليل سيولة فى حركة سير السيارات، كما شهدت مناطق كورنيش النيل وأعلى مناطق المنيب حتى الكونيسة والمريوطية انسياب مروري.

وتسير حركة المرورية على معظم أنحاء الطريق الدائري، بشكل انسيابي أمام حركة السيارات على مناطق القاهرة الجديدة، والقطامية حتى مناطق المعادي ودار السلام .

وشهد الطريق الدائري أيضا بمناطق إمبابة والوراق حتى مناطق مسطرد والمرج وصولا إلى مناطق السلام إستقرار مروري وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

وسياق آخر فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهم بقتل ابنة شقيقته على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، كانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك.ا، ٥ سنوات وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.