أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بإجراء تحليل مخدرات لـ مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بدهس شخصا أعلى دائري المنيب.

كما قررت النيابة انتداب مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا.

إجراء تحليل المخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب، حيث يتم التحقيق معه حاليًا في القسم.

وكشف مدير أعمال عصام صاصا، تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات الشعبية بعد اتهامه بدهس شخص أعلى الطريق الدائري.

ترجع تفاصيل الحادث عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول جثة هامدة لشخص إثر تعرضه إلى حادث أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وكشف ملابسات الحادث، حيث تبين مصرع شخص بعد تعرضه إلى حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمنيب.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.