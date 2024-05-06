عاجل.. حجز مطرب المهرجانات عصام صاصا بقسم الطالبية 24 ساعة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز مطرب المهرجانات عصام صاصا، على ذمة التحريات، وعرضه باكر على الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حتى تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن عامل لقى مصرعه في حادث سير سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة عصام صاصا وإعداد تقرير فنى بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

اعترافات عصام صاصا

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.