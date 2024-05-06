إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 9 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين سيارة أجرة صندوق سيارة ربع نقل، بطريق مفارق قرية أبو عش بمركزالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الفرعي بين قريتي أبو عش وخورشيد، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث بين سيارة أجرة صندوق وأخري ربع نقل، وأسفر عن إصابة 9 اشخاص ، تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت ا النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 4 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم –القاهرة ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم –القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.