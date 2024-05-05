الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم -القاهرة

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

 أصيب 4 اشخاص  في حادث إصطدام سيارة بعدة أشخاص بطريق الفيوم –القاهرة الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم –القاهرة الصحراوي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت عدة أشخاص عند الكيلو 72  وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 اشخاص  في حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بالطريق الدائري بالفيوم، بمدخل حي باغوص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري، بمدخل حي باغوص، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة ربع نقل إصطدمت بالرصيف وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص  وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مواد متعلقة

القبض على عاطل وربة منزل بحوزتهما مخدرات في الهرم

أطفال الكنائس بالغربية يشكرون الرئيس السيسي على هداياه

البابا تواضروس الثاني عن برقية تهنئة الرئيس: "مشاعر تربط الإنسان بوطنه"

روسيا تعتزم الرد على دول البلطيق في مجالي الاقتصاد والترانزيت
الجريدة الورقية