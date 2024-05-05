إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم -القاهرة

أصيب 4 اشخاص في حادث إصطدام سيارة بعدة أشخاص بطريق الفيوم –القاهرة الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم –القاهرة الصحراوي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت عدة أشخاص عند الكيلو 72 وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 اشخاص في حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بالطريق الدائري بالفيوم، بمدخل حي باغوص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري، بمدخل حي باغوص، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة ربع نقل إصطدمت بالرصيف وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.