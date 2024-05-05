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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد مرور عام على عرضه.. ريفو 2 من الأكثر شهرة على watch it

 مسلسل ريفو الجزء
 مسلسل ريفو الجزء الثاني

تصدر مسلسل ريفو الجزء الثانى قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، واليوم احتل رقم 9 فى القائمة، وأمس كان رقم 2 فى القائمة، وعرض الجزء الثانى من المسلسل العام الماضى وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

 

أبطال مسلسل ريفو 

الجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو  2023حصريا عبر منصة watch it

 مسلسل ريفو الجزء الثاني

وفى الجزء الأول من المسلسل عشنا من البداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات.

 

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها "ليلى" التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

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