كريم فهمي يفجر مفاجآت مثيرة حول تجربته "للمساكنة" ورأيه في شيخ الأزهر

أثار الفنان كريم فهمي جدلاً واسعاً وفجر مفاجآت كثيرة داخل حياته الشخصية، مؤكداً أنه عاش تجربة "المساكنة" بدون زواج ولديه تساؤلات حول الدين في حين أنه لم يفكر مطلقا في الإلحاد.

كشف كريم فهمي بأنه خاض تجربة المساكنة في سن صغير، قائلا: "أكره المجاهرة بالمعصية، ولا أحب الظهور في ثوب الشاب المتدين، أنا مثل ناس كثيرة عملت حاجات غلط، لكن أرفض البوح بها علناً.. في سن صغير جربت فكرة المساكنة وأغلب الشباب عاشوا التجربة".

وأضاف كريم فهمي حديثه: "لا أتبع شيخ الأزهر في كل شيء، أقصد أنني لا أعارضه أو أوافقه في كل شيء، لأنني أقرأ في الدين لكن لا أستطيع الدخول في مناقشة، وتدور بداخلي أسئلة كثيرة لا تتوقف وهذا لا يعني أنني فكرت في الإلحاد منها مثلا: "لماذا يتعرض أشقاؤنا في فلسطين لهذا الوجع والألم؟ لكن في الوقت نفسه أثق في قدرة الله لأنه أفضل وأحسن كاتب سيناريو للبشرية، وأكيد يدخر لهم شيئا جميلا".

كريم فهمي

أما عن حكم المساكنة، قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ"المساكنة" تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم السرب كما ظهر في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.