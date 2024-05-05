كريم فهمي يكشف المستور في خيانته وحقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد

كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل كثيرة داخل حياته الشخصية، كما أنه أوضح حقيقة إجبار شقيقه أحمد فهمي على الطلاق من هنا الزاهد.

أكد كريم فهمي في حديثه عن علاقته بزوجته قائلا: "أنا وشريكة حياتي بمثابة قصة كفاح، وقفت إلى جانبي بكل ما أوتيت من قوة، عندما تخرجت طلبت يدها من والدها ولم أكن أملك أي أموال، ولم أكن أمتلك حتى شقة".

وتابع كريم فهمي في حديثه عن زوجته، قائلاً: "رغم كل هذا الحب "دانيا" ضبطتني وأنا بخونها، أقدر أقول إني عملت حركة غبية، وجدت واحدة حلوة قوي كان نفسي أتعرف عليها ولما كلمتها عرفت إنها "دانيا".. واكتشفت أنه لو قلبت الأدوار وعرفت إنها هي التي خانتني من الصعب أسامحها".

كريم فهمي

نفى كريم فهمي ما تردد حول إجبار شقيقه على الطلاق من هنا الزاهد، وأكد أنه حاول حل الأزمة بينهما دون جدوى، وأعلن قبوله العمل مع هنا في أي عمل فني مناسب.

أكد كريم فهمي أن انفصال والديه لم يؤثر عليه سلبًا هو وشقيقه، وأوضح أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيئ، لكن والديه لم يتوافقا، وكشف عن شعوره بالصدمة في البداية من زواج والدته، لكنه تفهم ذلك لاحقًا.

وأشار كريم فهمي في حديثه، إلى ذهابه لطبيب نفسي لكسر وصمة العار حول الصحة النفسية، وعبّر عن رغبته في العمل مع كبار نجوم السينما المصرية مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وأشار إلى صعوبة كتابة الأفلام السينمائية، معربًا عن تقديره لمحمد إمام على الضغوط التي يتعرض لها.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم السرب كما ظهر في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

كريم فهمي

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.