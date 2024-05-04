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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. ديانا هشام تواسي شقيقتها بكلمات مؤثرة بعد تعرضها لوعكة صحية

ديانا هشام وشقيقتها
ديانا هشام وشقيقتها

أعربت النجمة ديانا هشام عن حزنها بكلمات مؤثرة بسبب تعرض شقيقتها "دنيا" لوعكة صحية مفاجئة، نتج عنها نقلها إلى أحد المستشفيات، قائلة: "سلامتك يا قلب وحياة ديانا".

ديانا هشام وشقيقتها 

وشاركت ديانا هشام صورة وهى برفقة شقيقتها التى ترقد على سرير المستشفى، من خلال خاصية "الإستوري"، وكتبت عليها ، معلقة: "سلامتك يا قلب وحياة ديانا".

شقيقة ديانا هشام

تفاصيل مسلسل إنترفيو

من ناحية أخري، تنتظر ديانا هشام طرح أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "إنترفيو" خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch It الإلكترونية، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ويشارك في بطولته بجانب رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، خالد جواد، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

دنيا شقيقة ديانا هشام

أحداث مسلسل إنترفيو

وتدور أحداث مسلسل “إنترفيو” في إطار درامي رومانسي حول نادين الذي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، إذ تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب.

دنيا وديانا هشام
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