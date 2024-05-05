مصطفى بكري: السيسي أنقذ مصر ولن يسمح بإقامة ميليشيات (فيديو)

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشكلات كثيرة جدا.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “سي بي سي”، السبت، أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يوفيه يوفقه حقه، متابعا: “الله حبانا بهذا القائد الوطني”.

وأشار إلى أن السيسي هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد حربا اهلية، ولا أحد يزايد عن وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ، موضحا أنه قبل بالضغط الشعبي لقيادة البلاد وتحمل المسئولية، ولم يسع لأي منصب فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسئولية الجيش والشرطة.

وأوضح أنه لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميليشيات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية، والجماعات الإرهابية يسعون لضرب أي كيان وهم أساس المليشيات وتقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية.

مصطفى بكري: العرجاني يتعرض لحملة تشويه وجريمته حب وطنه

كشف أن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، مُستهدف وجرى إطلاق النار عليه أكثر من مرة سابقا.

وأضاف أن العرجاني يتعرض لهجمة شرسة، ولا يزال يتعرض من قِبل جماعات الإرهاب، منوها لأدواره الوطنية والباسلة مع الجيش والشرطة، ودفع ضريبة ذلك ومنزله دُمر وظُلم في 2011 بعد سجنة، وقُتل أخيه بلا ذنب.

وتابع: "التقيت بوالدة الشيخ إبراهيم العرجاني، وكانت تتألم من شدة الظلم سابقا، وجرى اعتقال العرجاني وسالم أبو لافي، بلا أي ذنب".

وتساءل: "هل جريمة العرجاني دفاعه عن أمن البلاد القومي بعد الوقوف مع الجيش والشرطة ضد الارهابيين، ويتم الانتقام به لهذا السبب؟".

وأكد أن هناك غضب من الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن من اتحاد القبائل العربية، فهو يستهدف لم شمل القبائل على أرض مصر، ليكونوا درعا للدفاع عن الوطن.

وقال إن اتحاد قبائل سيناء كان يواجه الإرهاب واعتبره فصيلا من القوات المسلحة، وتم تحريف كلامي واقتطاعه بأكاذيب، مضيفا أن اتحاد القبائل العربية كيان مدني يقف خلف الدولة المصرية والقوات المسلحة، ويواجه حملة شرسة منذ تدشينه.