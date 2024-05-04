الشرطة الألمانية تفرق طلاب جامعة برلين المؤيدين للفلسطينيين (شاهد)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الشرطة الألمانية بتفريق مظاهرات لطلاب مؤيديين لفلسطين.

وقامت الشرطة الألمانية بتفريق مظاهرات طلاب جامعة "هومبولت" في برلين، وتبين من الفيديو اعتداء الشرطة الألمانية بطرق وحشية على المتظاهرين.

ومنذ الأسبوع الماضي، اشتدت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة على الحرب في غزة، واتسع نطاقها مع إقامة عدد من المخيمات في جامعات منها كولومبيا وييل ونيويورك وغيرها. واستدعت عدة جامعات الشرطة لاعتقال متظاهرين. وفيما يلي تفاصيل عن الاحتجاجات.

واحتج نحو 150 شخصا أمس الجمعة ضد الحرب في جامعة هومبولت بالعاصمة برلين.

وفي الولايات المتحدة يحتج آلاف الطلاب منذ أكثر من أسبوعين ضد العملية العسكرية الإسرائيلية وتضامنا مع الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. وبحسب تقارير، تم اعتقال ألفي شخص على خلفية هذا الأمر.

وتدور الاحتجاجات في معظمها حول مطالبة الجامعات والشركات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل. ويتهم منتقدون الجزء المتطرف من الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص بمعاداة السامية والتقليل من خطورة حماس.

وقال كلاين للصحيفة إنه يسمع باستمرار عن حالات غير مقبولة على الإطلاق يتم فيها إلقاء اللوم على طلاب يهود فيما يفعله الجيش الإسرائيلي، وقال: "يتم معاملتهم بشكل جزافي ولا يُسمح لهم بالدخول إلى قاعات المحاضرات أو قاعات الندوات إلا إذا أدانوا العملية العسكرية. ونتيجة لذلك لم يعد الكثير منهم يجرؤون على الذهاب إلى الجامعة أو لم يعودوا يظهرون هويتهم اليهودية بشكل علني".

وأكد كلاين ضرورة أن تطبق الجامعات قواعدها الداخلية بشكل حاسم، مثل التوضيح عند المداخل المركزية أنه لن يتم التسامح مع الممارسة السياسية لغير الأعضاء الجامعيين، مطالبا أيضا بالإبلاغ عن التعديات على ممتلكات الغير أو الإخلال بالسلم العام.