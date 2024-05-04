آمال ماهر تطرب جدة.. والجمهور: "خليفة أم كلثوم"

أحيت المطربة آمال ماهر حفلها الأول، مساء الجمعة، في جدة ضمن سلسلة حفلات تقويم فعاليات جدة، إذ تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أغاني آمال بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والكلاسيكية والطربية.



وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، حرصت امال على توجيه التحية للجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد إيه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".



كما أبدعت أمال في غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل الجمهور الذي ظل يصفق خلال أدائها للأغنية وظلوا يرددون معها كلمات الأغنية.



وبعدها طلب الجمهور مرة أخرى من آمال أغنية طربية جديدة وهي أغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة وسط تصفيق حاد من المتواجدين الذين استمتعوا بغناء " آمال" للأغاني الطربية.

كما أبدعت الفنانة باللهجة السعودية في أغنية “ماعلينا ياحبيبي” للمطرب الراحل أبو بكر سالم، وذلك خلال أولى حفلاتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت الفنانة أصالة بأداء النجمة آمال ماهر خلال حفلها الأول بجدة، إذ وكتبت أصالة عبر حسابها علي موقع اكس: "كنت بانتظار شوف هالحفله وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبرافو عليكي يا أمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه".

وكان لجمهور أمال ماهر رأي أيضا، إذ لقبها البعض بـ "خليفة كوكب الشرق أم كلثوم" و“صوت النيل”.

إذ كتبت إحدى المعجبات بالمطربة عبر صفحتها الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"الله اكبر عليها أربع ساعات ونص بتغني! بنت مصر وصوتها الفخم آمال ماهر.. بنت النيل القمر في كل حاجة أجمل حد سمعته بيغني لـ أم كلثوم إيه العظمة والجمال ده مستنيين منك الكتير".

بينما كتبت إحدى المعجبات بأمال ماهر عبر منصة “x” :"الليلة كانت ولا في الخيال آمال_ماهر تألقت وأبدعت وأمتعت الكل حقيقي تستاهل إنها تكون ترند عالمي وإن الكل يتكلم عليها وعلى نجاح الحفل نقدر نقول إن دا أنجح لـ سنة 2024 من دون منافسة.. خليفة أم كلثوم وفنانة مهمة جدًّا.. ومبروك رجعت والساحة الفنية كانت ناقصة من دون وجودك".