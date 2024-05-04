مستشار ترامب السابق: أمريكا لا ترى جرائم إبادة جماعية في غزة (فيديو)

أكد الدكتور جبريال صوما، المستشار السابق لترامب، إن أمريكا تعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ليس لديها الصلاحيات لمحاكمة المسؤولين في إسرائيل، نظرا لأن تل أبيب بها محاكم بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “عن قرب”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن واشنطن لا تعتقد أنه يوجد جرائم إبادة جماعية في غزة، نظرا لأن إسرائيل أنذرت سكان المدن بإخلائها التي كانت تقصفها وبالتالي منهم من بقي ومنهم من غادر.

وأشار إلى أن أمريكا تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس، وعما حصل في 7 أكتوبر، هذا هو موقف الولايات المتحدة، موضحا أن أمريكا لديها جنود في عدد كبير من دول العالم.

رعب نتنياهو من الجنائية الدولية

وفي سياق متصل، يشعر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.

فيما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.

وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وهدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.