اللواء هشام الحلبي يكشف تفاصيل وصول طائرات رافال الفرنسية لمصر (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن التعاون المصري الفرنسي بالمجال العسكري هو تعاون قديم بدأ منذ السبعينيات، مضيفا أنه يتميز بالتعاون المستمر والمتنامي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن هذا التعاون يسمح بالتجميع والتصنيع المشترك مثل تجميع طائرة "الألفا جت" تم تجميعها في مصر، وذلك دليل على الثقة في التصنيع المصري.

وأوضح أن فيما يخص القوات الجوية لدينا منظومات تسليح بدأت بـ"الميراج 5"، و"الألفا جت"، والتتويج الأخير كان "رافال"، وقبلها "الميراج 2000".

وأكد أن هناك دول لم تستطع الحصول على "الرافال" الفرنسية، مضيفا أن مصنع "داسو" حذِر ولديه معايير عالية في بيع الطائرات، موضحا أنه لا بد أن يمتلك المقاتل خبرات عالية، وضمان زيادة قيمة السلاح.

وأشار إلى أنه أُعلن عن صفقة جديدة من الطائرة "رافال" ومخطط مجيئها لمصر تباعا، وتعتبر إضافة للصفقة السابقة التي دخلت الخدمة.

وذكر أن "رافال" الفرنسية اشتركت في المناورات والمشروعات التدريبية داخل القوات المسلحة أو خارجها، مؤكدا أن فكرة إقامة احتفالية مرور 50 عاما من التعاون بين القوات الجوية و شركة "داسو" الفرنسية في المتحف المصري الكبير متميزة .

وأوضح أنه عند شراء الطائرة يكون هناك تدريب عليها من الفرنسيين وأثناء التدريب يتم قياس المستوى ومستوى الطيارين والأطقم الأرضية ومستويات الصيانة.

علاقا مصر مع تركيا

وكشف أن زيارة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتركيا تأتي في إطار التعاون العسكري بعد عودة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تركيا ترغب في التعاون في مختلف المجالات.

وذكر أن الزيارة ترثي تعاونا عسكريا قادما يعلن في حينه، مؤكدا أن تغير الموقف التركي في مسارات متعددة منها سياسي وعسكري هو إضافة لمصر وموقفها.

وأكد أن موقف مصر ثابت منذ ثورة 30 يونيو سياسيا وعسكريا وعلى كل المسارات، موضحا أن تغير موقف الدول الأخرى وتماشيها مع الموقف المصري هو نقطة قوة لمصر.

وتابع أن الزيارات العسكرية تعكس مؤشر قوة العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وملك الشعب المصري، ومؤسسة وطنية شريفة تحمي الوطن، وهو جيش يتمتع بأخلاق الفرسان في زمن ندر فيه الفرسان.