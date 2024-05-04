الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الغرفة التجارية: أسماك البردويل دخلت بكميات كبيرة وستخفض الأسعار (فيديو)

أسماك
أسماك

قال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببور سعيد، إنه منذ بداية مقاطعة الأسماك تحت شعار "خليها تعفن" تحركت الغرفة التجارية ودعت كل الأطراف المعنية والقائمين على السمك سواء مزارعين أو أو أصحاب مراكب أو محلات لاجتماع لدراسة الموقف بمشكلاته عند التجار والصيادين. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن ممثلي المقاطعة حضروا اجتماع الغرفة التجارية لعرض مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك المبالغ فيه.

وأكد أن الغرفة التجارية قامت بعمل مبادرة لفتح تجار الجملة منافذ في سوق بورسعيد للسمك، مضيفا أنه مع انتهاء شهر رمضان يكون هناك إقبال متزايد على الأسماك، ويليه شم النسيم وسحب كميات كبيرة من السمك البوري لعمل الفسيخ، وذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السمك في الفترة الماضية بطريقة مبالغ فيها. 

أسعار أسماك بحيرة البردويل

وأكد أن أسماك بحيرة البردويل دخلت بكميات كبيرة في الأسواق مما أدى إلى انفراجة في الأسعار، ومع زيادة المعروض يقل السعر وترجع لمسارها الطبيعي، حيث سجل سمك الدنيس قبل عمل بحيرة البردول 280 جنيها، بينما سجل بعد ذلك 150 جنيها، بينما يسجل الجمبري من 160 لـ250 جنيها حسب الحجم، ويسجل الشبار الأبيض 60 جنيها. 

وأوضح أن سوق السمك يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بمناسبة شم النسيم، مضيفا أن الفسيخ يسجل سعر من 190 لـ250 جنيها، إضافة إلى تصنيع الرنجة بكميات ضخمة، مؤكدا أن مصر تستهلك 175 طن رنجة يوميا.  

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