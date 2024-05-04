قوارب حوثية مفخخة تهدد حركة التجارة الدولية بمضيق باب المندب (فيديو)

يواجه اليمن كارثة حقيقية تتمثل في مليون لغم أرضي زرعها "الحوثي" عشوائيا ما يهدد حياة المدنيين، لكن التفخيخ وصل لقوارب الصيد، بحيث يرسلها إلى باب المندب لتنفجر بالمضيق، وتعطل حركة التجارة الدولية، جاء ذلك وفقا لـ"العربية".

وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، "إن اليمن يعيش كارثة حقيقية تهدد حياة المدنيين تتمثل في الزراعة العشوائية للألغام والعبوات الناسفة".

وأوضح: "فقد قمنا في مطلع الشهر الجاري بتفكيك عبوات ناسفة كبيرة كانت على متن قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب، وبعد فحصه يتبين أنه يحتوي على عبوة ناسفة ضخمة تتكون من 25 كجم من مادة (C4) شديدة الانفجار، وما لا يقل عن 50 كجم من مادة (TNT) بالإضافة إلى 25 برميل بنزين سعة كل منها 20 لترا، وقام الفريق بإزالة هذه المكونات بأمان والتخلص من العبوات الناسفة".

الحوثيون مصممون على تعطيل حركة الملاحة

وأكد "مسام" أن هذه الواقعة وغيرها تؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على تعطيل حركة التجارة الدولية في واحد من أهم المضايق المائية في العالم، ما يضر بالاقتصاد المحلي القائم على صيد الأسماك، إضافة إلى تلوث البيئة البحرية، وضرب كل القواعد والأعراف الدولية التي أرستها الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله "الحوثيين"، إنه إذا نجحت جولة المفاوضات في غزة وهدأت الأوضاع، فذلك لا يعني نهاية المعركة والصراع مع العدو، وإنما يعني اكتمال جولة من التصعيد.

وأضاف الحوثي في تصريحاته الأسبوعية حول آخر المستجدات في حرب غزة، أن الصراع مع العدو الإسرائيلي لا ينتهي إلا بزواله من على كل أرض فلسطين.