الحلبي عن العلاقات مع تركيا: مصر لم تغير موقفها منذ 30 يونيو

كشف اللواء الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية للدراسات العيا والاستراتيجية، أن زيارة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتركيا تأتي في إطار التعاون العسكري بعد عودة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تركيا ترغب في التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن الزيارة ترثي تعاونا عسكريا قادما يعلن في حينه، مؤكدا أن تغير الموقف التركي في مسارات متعددة منها سياسي وعسكري هو إضافة لمصر وموقفها.

وأكد أن موقف مصر ثابت منذ ثورة 30 يونيو سياسيا وعسكريا وعلى كل المسارات، موضحا أن تغير موقف الدول الأخرى وتماشيها مع الموقف المصري هو نقطة قوة لمصر.

وأكد أن الزيارات العسكرية تعكس مؤشر قوة العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وملك الشعب المصري، ومؤسسة وطنية شريفة تحمي الوطن، وهو جيش يتمتع بأخلاق الفرسان في زمن ندر فيه الفرسان.

عودة الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان إلى مصر

وفي سياق متصل، عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والتى استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وتركيا.

وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومى لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها.

وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.