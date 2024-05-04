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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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مدير مشروعات بمبادرة "ابدأ": نذلل العقبات أمام المستثمر ونوفر بيئة مناسبة للاستثمار

المهندس عبدالرحمن
المهندس عبدالرحمن الشيخ مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بابدأ

قال المهندس عبدالرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن الصناعة هي قاطرة الاستثمار وكلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية كلما زاد فرص الاستثمار لينعكس على الناتج القومي للدولة، كما أنه كلما كان المناخ جيد والأمور ميسرة للمصنع للاستثمار كلما زادت فرص الاستثمار، مشددًا على أن المبادرة عملت على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمر وخلق وسيلة تواصل سريعة وسهلة مع المستثمر لتوفير له بيئة عمل مناسبة.

 

مدير بـ"صندوق النيل الصناعي" لحديث عن مبادرة “ابدأ”

 

ومن جانبه، قال شادي شرف، مدير استثمار صندوق النيل الصناعي، إنه تم دراسة مع مبادرة "ابدأ" الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تتقدم لهم، موضحًا أنه تم الوصول لفكرة أن يكون هناك صندوق معين يدخل به مستثمرين ليدخلوا ويستثمروا مباشرة بالمبادرة وتكون محفزة كبيرة للصناعة، مشددًا على أنه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل إيجابي 

 

وشدد "شرف"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، على أن صندوق هو استثمار مباشر ويدخل في شركات ويقدم حصص أقلية مؤثرة وتمثيل على مجلس الإدارة ووضع خطط الشركة ، موضحًا أن الصندوق ينوب عن المستثمر في إدارة استثماراته، مؤكدًا أنه يتم العمل على حوكمة الشركات ومخاطبة البنوك وتعظيم الفائدة للشركات وزيادة الاستفادة وإفادة الشركات.

 

وأوضح أنه يتم التركيز في الاستثمار على كافة الأنشطة الصناعية التي تعطي قيمة مضافة، مؤكدًا أنهم تبنوا فكرة تقليص عجز الميزان التجاري من خلال إحلال الصادرات محل الواردات وتنشيط الصادرات، مشددًا على أن الخطة التي يتم تم العمل عليها هي تحقيق عوائد للمستثمرين ومكاسب، والصندوق يمثل مكسب لكافة الأطراف والشركات والمستثمر، والأساس هو دعم الشركات والمستثمر له إدارة جيدة. 

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