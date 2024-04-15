من المطبخ الأرميني| طريقة عمل التبولة بدبس الرمان

التبولة من السلطات الشهية التي يمكنك إعدادها مع الطبق الرئيسي، فتحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي نقدم لك طريقة إعدادها من المطبخ الأرميني بإضافة دبس الرمان.





التبولة بدبس الرمان

طريقة عمل التبولة الأرمنية

المقادير

- برغل : نصف كوب (ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الماء : ربع كوب

- طماطم : 3 حبات (مفرومة)

- البصل الأخضر : 3 حبات (مفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

لعمل التبولة ..حمّي الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يذبل.

أضيفي البرغل بعد تصفيته من الماء، وقلبيه مع البصل، ثم زيدي الطماطم ومعجون الطماطم والماء.

حركي المكونات حتى يجف الماء، ثم تبّلي بالملح والكمون ودبس الرمان.

اسكبي الخليط في طبق للتقديم، وأضيفي البقدونس وعصير الليمون والزيت، واخلطي جيداً، ثم قدمي التبولة .

فوائد دبس الرمان

خفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.





يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.

يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.