بالملايين.. سعر صادم لساعة عمرو دياب في حفل الجونة| الحشاشين يهوس الهضبة

أقام النجم عمرو دياب حفل في الجونة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويعرف عنه أنه دائمًا يثير الجدل بإطلالاتها المميزة وساعاته الثمينة، وهذا ما حدث بالفعل في تلك الحفل.

ظهر عمرو دياب بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدي بنطال جينز أسود، ونسق عليه تيشيرت أبيض، وفوقه قميص مفتوع مطبوع عليه بالرسومات البيضاء شكل الورود.

حفل عمرو دياب في الجونة

سعر ساعة عمرو دياب في حفل الجونة

وأثار الهضبة عمرو دياب الجدل حول جمهوره بساعته القيمة التي تسائل البعض عن ثمنها، فهي من توقيعPatek Philippe ، واتسم التصميم بأنه مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، اسوار من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، ويحتوي محرك الساعة على ٢٧ حجر صناعي و ٤٨ ساعة احتياط، وبلغ سعرها ٢٤٠،٠٠٠دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 12 مليون جنيه مصري، بالإضافة لبعض الأساور في اليد الآخرى.

ساعة عمرو دياب

عمرو دياب يطرب جمهوره بأغاني من تاريخه

وافتتح عمرو دياب حفله الغنائي بأغنية يا أنا يا لأ، بـ كوبليه "خلينا ننبسط من القلب بضحكة طالعة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وقدم فيه عددًا من الأغاني القديمة والحديثة، منها: (يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، شكرا، الكلمة الحلوة، قمرين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

عمرو دياب يشيد بـ "الحشاشين" في حفلة بالجونة

و أشاد الفنان عمرو دياب بـ مسلسل الحشاشين، الذي عُرض طوال أيام شهر رمضان 2024، على قناة ،"DMC" ووجه رسالة للمنتج تامر مرسي، أثناء حفلته التي أقيمت بالجونة، وقال: "أزيك يا تامر، الحشاشين جامد أوي برافو، عليك والله، برافو يا تامر".

شيرين رضا وبسمة وهبة

شيرين رضا تكشف سبب انفصالها عن عمرو دياب

وظهرت الفنانة شيرين رضا طليقة عمرو دياب في لقاء ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، لتكشف سبب انفصالها منه، قائلة: "مبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده، والكلام ده حصل من زمان أوي، ومش بحب أشيل من حد".

واعترفت الفنانة على الهواء، بأنهما كانا كثيري الشجار، لذلك انفصلا حتى لا يخسران بعضهما كصديقين، قائلة: "وقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة بيننا مكنتش لذيذة وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء على إننا نكمل حياة والمشكلات تكبير بيننا، وبعد كده منقدرش حتى نبص في وش بعض".