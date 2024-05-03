الكاراتيه يخطر أفرع الاتحاد بتعليمات البطولات المحلية للموسم الحالي

يكثف مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذى للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى من متابعته لإقامة بطولات الافرع المحلية وكافة قطاعاته.

وقام مسؤلو الاتحاد بإرسال تعليمات البطولات لمسؤلى الافرع والتى تضمنت مايلى :

- اقامه بطولة القاهرة تحت ( 9 ، 8 ) سنوات خلال الفترة من الخميس 2024/5/16 الي السبت 18/ 5 /2024بصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة .

- اقامة بطولة القاهرة تحت 10-11) سنة خلال الفترة من الخميس 6/6/ 2024 الى الثلاثاء 2024/6/11 بملعب الدراجات - ستاد القاهرة . اقامة بطولة الاسكندرية تحت ( 8-9-10-11 ) سنة خلال الفترة من يوم الخميس 2024/5/23 الى يوم الاثنين 2024/5/27 بصالة نادي الأوليمبي .

كما تم وضع الجدول التفصيلى لبطولة وسط وغرب الدلتا تحت 8 - 9 سنوات كاتا ، كوميتية ( بنين ، بنات ) للموسم الرياضى 2023 / 2024 ، وبطولة القنال تحت 8 - 9 سنوات كاتا ، كوميتية( بنين ، بنات ) للموسم الرياضى 2023 / 2024 والتى تحدد ان تقام خلال الفترة من3 الى 4 مايو الجارى

و إقامة بطولة شمال الصعيد تحت 8 - 9 سنوات كاتا ، كوميتية ( بنين ، بنات ) للموسم الرياضى 2023 / 2024 وذلك من اليوم 2 مايو الجارى حتى غدا 3 مايو الجاري.