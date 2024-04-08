سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها بميني جيب ومكياج جذاب (صور)

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك عصري وجذاب.

سلمى أبو ضيف تتألق بلوك مثير في أحدث ظهور

وظهرت سلمى في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها حيث ارتدت ميني جيب باللون الأسود ومزينة بشراشيب بنفسجية مثبت عليها حلقات باللون الفضي، ونسقت عليها بليزر قصير وفضفاض باللون الأسود، كما حددت خصرها بحزام جلد أبرز رشاقتها قوامها الممشوق.





وانتعلت سلمى أبو ضيف حذاء ذا كعب عالٍ ومدبب باللون الأسود، وحملت حقيبة كبيرة الحجم تحمل شعار إحدى الماركات العالمية؛ لتعكس أناقتها وجمالها.





ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، مكتفيه بأقراط مرصعة بالألماس تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سلمى أبو ضيف تصفيفة شعر مميزة، فقامت بتثبيت شعرها من الأمام وربطته أعلى الرأس شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت سلمى مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر الأسود مع الماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها.

ما لا تعرفه عن سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة ازياء مصرية درست الإعلام، وعملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة شاركت في رمضان 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.





أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

وأعربت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" الذى شارك فى النصف الأول من الموسم الرمضاني.





وتدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.