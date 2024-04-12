شام الذهبي تكشف عن وشم جديد احتفالًا بالعيد (صور)

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة فيديو قصير من أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجيء متابعيها بتاتو مميز أسفل نهاية الرأس.





وتألقت شام الذهبي بفستان فضفاض جذاب وبسيط، ذا نصف أكمام وباللون البيج، ومزين على أحد الأكتاف بالخرز والتطريزات باللون الأبيض الشفاف، مما عكس أناقتها وجمالها، ولم تبالغ في إرتداء المجوهرات، حيث إكتفت بأقراط رقيقة مرصعة بالألماس تتدلى من أذنيها.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شام الذهبي تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها شكل الكعكة أعلى الرأس؛ لتكشف عن وشم يحمل إسم والدتها الفنانة " أصالة ".





ووضعت شام الذهبي مكياجًا مختلفًا أبرز جمال عينيها، لتعتمد الألوان الصيفية الجريئة بشكل ناعم وهاديء، فإعتمدت ظلال العين باللون البنفسجي المدمج مع النود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الجذاب.



موعد حفل أصالة في أبو ظبي

وسوف تحيى النجمة أصالة حفلا غنائيا يوم السبت 27 أبريل فى أبو ظبى، على مسرح قصر الإمارات، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أغنية أصالة في رمضان

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

أحدث أغاني أصالة

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.