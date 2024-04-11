للعيد.. حضري آيس كريم فراولة في المنزل دون ماكينة

آيس كريم فراولة من الحلوى المثلجة اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، لدا يمكنك تحضيره في المنزل بخطوات سهلة؛ احتفالًا بعيد الفطر وبمكونات صحية حتى لا تلحق الضرر علي أفراد أسرتك.





طريقة عمل آيس كريم فراولة

المقادير:

٢ كوب فراولة مجمدة

كوب كريمه خفق أو ( كيس كريم شانتيه او كوب حليب وعليه نصف كوب قشطه )

كوب سكر ممكن اقل حسب الرغبه

لعمل صوص الفراوله

كوب فراوله مقطع

نصف كوب سكر





طريقه الايس كريم

في محضره الطعام هنضيف الفراوله المجمده والسكر ونضربهم جيدا

ثم ضعي الكريمه بالتدريج مع استمرار الخفق لحد لما تنعم خالص

وفي حاله استخدام كريم شانتيه يرجي مرعاه طريقه عمله كما موضح علي العبوه يعني يتم اضافه اليه ماء او حليب حسب الرغبه

واخيرا نضعها في قالب في الفريزر لمده ٤ ساعات

لعمل صوص الفراوله

ضيفي الفراوله والسكر في طاسه علي نار فوق المتوسط مع استمرار التقليب لمده خمس دقايق

يقدم الصوص مع ايس الكريم





فوائد تناول الفراولة

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.