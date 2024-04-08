لتوحيد لون البشرة.. حضري سكراب الكركديه الفعال لاستقبال العيد

سكراب الكركديه من السكرابات الطبيعية التي تعطي نضارة وحيوية للبشرة، كما تقي من ظهور التجاعيد والبقع الداكنه علي البشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة.





طريقة عمل سكراب الكركديه للبشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند





طريقة التحضير

يُغسل الوجه جيدًا بالماء والصابون.

يُخلط مسحوق الكركديه مع السكر وزيت جوز الهند حتى تتكون عجينة متماسكة.

يتم وضع السكراب على البشرة مع التدليك بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

تُغسل البشرة بالماء الفاتر.





فوائد الكركديه

الكركديه وتوحيد لون البشرة

ويمكن أن تحدث البقع الجلدية بسبب عدد من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك التعرّض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة إنتاج الميلانين والوراثة.

ونظرًا لتأثير التقشير الطفيف للأحماض العضوية الموجودة في الكركديه، بما في ذلك حامض الستريك وحمض الماليك، فإنه يساعد على تسريع دوران الخلايا، مما ينتج عنه لون بشرة أكثر تناسقًا.

كما أن للكركديه تأثيرًا مضادًا للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تهدئة الجلد الملتهب، مما يجعله مناسبًا لأصحاب البشرة الحساسة جدًا.





منظف طبيعي

يتميز الكركديه باحتوائه على أحماض ألفا هيدروكسي التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف البشرة من البثور والرؤوس السوداء، وجعلها طبيعية.





إزالة حب الشباب

تعمل الأحماض الموجودة في الكركديه على امتصاص الميكروبات ومكافحة أي شوائب أو تلوث قد يسبب في ظهور حب الشباب على البشرة ويمنح البشرة تنظيف من الشوائب وتجنب ظهور حب الشباب عليها.





يحافظ على ترطيب البشرة

يتميز الكركديه أيضًا باحتوائه على مادة صمغيه وزيوت طبيعية غنية بالفيتامينات التي تعمل على إضافة الرطوبة للبشرة ومنع ظهور الجفاف عليها، وجعلها رطبة أطول وقت.





مكافحة الهالات السوداء

يُستخدم بفاعلية في التقليل من ظهور الهالات السوداء حول العينين.





حماية من أشعة الشمس

يعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.