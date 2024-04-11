مريم سيف تفاجيء جمهورها بخطوبتها للمرة الثانية (صور)

تحتفل البلوجر الشهيرة مريم سيف اليوم بخطوبتها من رجل أعمال يدعى هاني شاهر، لتفاجيء متابعيها واصدقائها بهذا الحدث، وتألقت بالأبيض الجذاب.

وظهرت مريم سيف بجمبسوت أبيض ذا أكتاف مرتفعة ومليء بالتطريزات في الجزء العلوي، وتميز بقصة محددة الخصر وذيل طويل يتدلى على أحد الجانبين؛ لعطي لمسة جذابة وأنيقة للوك.

مريم سيف

وانتعلت مريم سيف حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم ومحبس.



ومن الناحية الجمالية، قامت بربط الطرحة البيضاء بصيحة السبانيش، وكشفت غرتها لتثبتها علي الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ووضعت مريم مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت ظلال العين بدرجات البني، واعتمدت ملمع شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.





سبب انفصال مريم سيف عن محمد شرف

ويذكر أن البلوجر مريم سيف قد انفصلت عن زوجها السابق وصديق طفولتها محمد شرف، والتي قد وُصف علاقتهما بالأقوى والأصدق على السوشيال ميديا، وأوضحت وقتها سبب السبب الحقيقي وراء الأنفصال بعدد من الاستوريهات.

وردت مريم سيف على ما نشره زوجها وقتها بطريقة صادمة إذ أعلن عبر مقطع فيديو وجود خلاف بينهما بسبب المال والمطعم الذي افتتحاه منذ أشهر ، حيث اتهمته بأنه ومنذ ولادة ابنتهما مريم لا يصرف عليها هي وابنتها.

وقالت:" كنت ونعم الزوج قبل ما تكون أناني.. وقبل ما أدخل في غيبوبة ومتقفش جنبي.. قبل ما بنتك تتعب ومتبقاش معانا.. قبل ما كل مليم يجيلك تصرفوا على الغريب قبل القريب.. أنت مقدرتش نعمة بنتك.. أنا أكتر واحدة مصدومة فيك..وقفت جنبك 3 سنين وضحيت بكل حاجة عشانك.. وأنت يوم ما يجيلك شغل رمتني أنا وبنتك.

كما كشفت أنه تخلى عنها وقت مرضها إذ قالت انها ذهبت لطبيب لعمل الفحوصات الخاصة بمرض السرطان قائلة : "كنت ساكتة وحبتش أخرب بيتي.. ومن يوم ولادة بنتي أنا المتكفلة بكل مصاريف البيت.. أنا أول مرة هقولها في العلن.. أنا بحلل كانسر ومقلتلوش.. أصل هتسند على مين".

ولمحت مريم في كلامها لتعرضها للخيانة من زوجها وقالت أنها ستكشف السبب الحقيقي للطلاق بعد أن تحصل على حقوقها الكاملة بعد الجلسة التي يصدر فيها الحكم النهائي.