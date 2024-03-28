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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عودة ظهور يسرا اللوزي " الجنية تاج" في "المداح- أسطورة العودة 4"

مسلسل المداح أسطورة
مسلسل المداح أسطورة العودة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "المداح: أسطورة العودة" الجزء الرابع للفنان حمادة هلال، ظهور الجنية " تاج" التي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي، حيث كانت قد شاركت في الجزء الثالث من المسلسل من خلال تجسيدها لدور الجنية تاج، لتسجل مرة أخرى حضورًا مفاجئًا مرتدية فستانًا أبيض، وبمظهر ساحر وجذاب.

وقالت يسرا اللوزي، أن دورها في الجزء الثالث من مسلسل المداح جاء لمساعدة الشخصية الرئيسية في العمل وهى شخصية الشيخ صابر "حمادة هلال" دون أن يعرف حقيقتها، ورددت جملتها الشهيرة "مش كل مرة هاعرف ألحقك يا صابر" بطريقة مثيرة، مضيفة المزيد من التشويق والإثارة لأحداث الحلقة.

مسلسل "المداح- أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

كانت قد شاركت الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل صلة رحم الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بإشادة من الجمهور والنقاد، حيث تناول قصة مثيرة للجدل عن قضايا الإجهاض وتأجير الأرحام.

وشاركها في البطولة كل من إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية فيلم" ليلة العيد" الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

والفيلم من بطولة يسرا اللوزي، والنجمة يسرا، وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

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