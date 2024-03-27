الأربعاء 27 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. الهروب من الحرب في ليبيا وحلم العودة إلى فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت مساء أمس الحلقة الأولى من مسلسل مليحة للفنان دياب والنجمة ميرفت أمين، والتي عرضت على شاشات قنوات الحياة، ON، CBC، حيث كشفت عن قصة إنسانية مُؤثرة تعكس صمود الشعب الفلسطيني وتعلقه بأرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "السويطي" وهى أسرة فلسطينية تعيش في مدينة السلوم، بعد هروبها من ليبيا بسبب أحداث الحرب، وتضطر العائلة للعودة إلى غزة عبر مصر، متجاوزة صعوبات السفر والتهجير.

وافتتحت الحلقة الأولى من المسلسل بمشهد مؤثر لعائلة "السويطي" وهي تُغادر منزلها في ليبيا هربًا من الحرب، وظهر خلال المشهد لحظات مشاعر الخوف والقلق التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث المُتلاحقة، ثم انتقلت الأحداث بعد ذلك إلى مدينة السلوم، حيث تستقر عائلة "السويطي"، تُواجه العائلة العديد من التحديات في محاولتها التأقلم مع الحياة الجديدة في مصر، بدءًا من صعوبة إيجاد منزل مناسب إلى مشقة الحصول على عمل.

وركزت أحداث الحلقة الأولى على شخصية "مليحة" بطلة المسلسل، وهى فتاة جميلة وطموحة تسعى لتحقيق أحلامها، وتُواجه مليحة صراعًا داخليًا بين رغبتها في العيش حياة طبيعية في مصر ورغبتها في العودة إلى فلسطين، كما كشفت الحلقة الأولى علاقة مليحة بزوجها حازم الذي يُساندها في رحلتها الصعبة، ويواجه هو الآخر تحديات في عمله، حيث يُحاول إثبات نفسه في شركة جديدة.

وتنتهى الحلقة الأولى بمشهد مُؤثر لـ مليحة وهى تقف على شاطئ البحر وتُطل على فلسطين من بعيد.

مسلسل مليحة من بطولة كل من سيرين خاس التي تقدم شخصية "مليحة"، ميرفت أمين والتي تجسد دور "فاطمة" جدة "مليحة" وصاحبة الحكمة والصبر، حنان سليمان والتي تُجسد دور"عائشة" والدة "مليحة" وهى امرأة قوية تتحمل مسئولية عائلتها، دياب الذي يقدم دور "حازم" زوج "مليحة" وابن عمها، وهو شاب طموح يُواجه تحديات الحياة.

أشرف زكي: يُقدم شخصية "أبوحازم" والد "حازم" ورجل الأعمال الثري، وعلي الطيب الذي يجسد شخصية "أدهم" شقيق "حازم" وهو يُعاني من مشاكل نفسية.

مسلسل مليحة يعرض يوميًا على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

كما يعرض أيضًا على قناة CBC: الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 9:45 صباحًا.

ويعرض على قناة الحياة: الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، وذك تزامنًا مع عرضه على منصة شاهد الرقمية.

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