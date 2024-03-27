تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل جودر والقنوات الناقلة له

عرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل جودر، الذي يجمع بين النجم ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية في عمل تاريخي مشوق ممزوج بالخيال، حيث دارت أحداث الحلقة حول عائلة "عمر" التاجر الثري، الذي ينجب ثلاثة أولاد هم "سالم، سليم، وجودر"، ويواجه الأخير وهو أصغر الأبناء، مصيرًا صعبًا يمتزج بالخيانة والغدر، بينما يعيش سالم حياة البذخ والسلطة.

ظروف غامضة

وتبدأ الحلقة الأولى بمشهد مفاجئ لوفاة "عمر" في ظروف غامضة، تاركًا ثروته وأولاده الثلاثة تحت رحمة "شمعون" الذي يجسده (عمرو عبدالجليل) عدوه اللدود، يُحاول شمعون الاستيلاء على ثروة عمر من خلال التلاعب بسالم وسليم، ويخطط للتخلص من جودر.

ثم تتوالى الأحداث ويُجبر جودر على الهرب من بطش شمعون، ليجد نفسه في رحلة صعبة مليئة بالمخاطر والتحديات، ويواجه خلال رحلته العديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام، مثل "ليلى" (نور) التي تُساعده في رحلته، و"شمردل" (محمود البزاوي) الحكيم الذي يُخبئ أسرارًا غامضة.

وتعتبر الحلقة الأولى من مسلسل جودر، صراعًا شرسًا بين الخير والشر، حيث يواجه جودر قوى الشر "شمعون" ورجاله، ويُظهر جودر شجاعة وحكمة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، ليُصبح رمزًا للأمل والعدالة.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى بنهاية مفتوحة تُثير فضول المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقة التالية، وما مصير جودر ورحلة بحثه عن الكنوز، وأيضًا مستقبل علاقته بليلى، ودور شمردل في الأحداث.

مسلسل "جودر" مكون من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الدراما التراثية التاريخية، فهو مقتبس من إحدى القصص التي وردت في ليالي ألف ليلة وليلة، وهو العمل الأبرز في الحكايات الشعبية العربية، وتدور أحداثه حول"جودر" ابن عمر التاجر الذي أنجب 3 أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على" جودر" لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، ويهدئ "جودر" قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب النجم ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن و وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ومحمد الدمراوي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وأروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل جودر في تمام الساعة 8 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 9:45 صباحًا على قناة ON E، والإعادة الثانية في الساعة 6:05 مساءً على قناة ON دراما.