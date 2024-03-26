الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أبرزهم جودر وبدون سابق إنذار.. مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض اليوم الثلاثاء، 5 مسلسلات جديدة مكونة من 15 حلقة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى قنوات ON، CBC، DMC، الحياة، بالتزامن مع عرضها على منصة شاهد الرقمية.

مسلسل جودر

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ONفي تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحَا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 1، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة ثانية الساعة 1:45 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد الرقمية.

مسلسل بدون سابق إنذار

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سباق إنذار، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد،على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 1، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد.

مسسل بقينا اتنين

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً.

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