الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل المعلم .. مفاجآت حول حبس والد مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ16

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم، للفنان مصطفى شعبان، اجتماع تُجار المخدرات، على رأسهم "عنتر ابن المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، و"الجنتل" الذي يُجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيثُ اتفقوا على توريد شحنة أخرى من المخدرات خلال الأيام المقبلة.

وتوالت أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسل ، حيث قررت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري،على تهريب المخدرات عبر شحنات السمك التي يحملها "المعلم" والذي يُجسد دوره الفنان مصطفى شعبان من ميناء السويس إلى سوق السمك في القاهرة.

وخلال أحداث الحلقة فجر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد، حيث ظهر اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كدة خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

ثم توالت أحداث الحلقة لتنتهي على أحد المشاهد المشوقة، بعدما عثر على المعلم قلاش، خلال عرض الحلقة على قناة الحياة.

يعرض مسلسل المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة شاهد الرقمية. 

ويعاد 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول ، المرة الأولى في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقى اجتماعي، حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، ثم يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

العمل من بطولة كل من النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة،طارق النهري، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود،علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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