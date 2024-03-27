مفاجأة في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، بتفاجأ كل من "مروان" الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، و"ليلى" التي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، بسقوط ابنهم عمر على الأرض مغشيًا عليه دون سبب، وسرعان ما توجهوا للمستشفى ليقوموا بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة سبب الإغماء.

وتبين من خلال الفحوصات أنه مصاب بمرض في الدم ويحتاج لعمل بذل نخاع، خاصة بعد التأكد من إصابته بلوكيميا في الدم وهو عبارة عن ورم يصيب خلايا الدم، وحملت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث طلب الطبيب المعالج لـ "عمر" وجود متبرع لعمل بذل النخاع ولا بد أن يكون المتبرع شقيق المريض أو على الأقل ابن عمه، وهو ما جعل مروان يلجأ لشقيقه حسن الذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح لعمل تحاليل المطابقة بين ابنه وابن شقيقه.

وبمجرد ظهور نتائج التحاليل صدم مروان بأن التحاليل غير متطابقة على الإطلاق بين عمر ابنه وزين ابن شقيقه، وهو ما يعني أن الأبناء ليسوا أبناء عم، ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة كل من " آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نبيل الحلفاوي، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش، وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث العمل حول شخصية المهندس مروان، الذي يصطدم بمرض طفله الصغير"عمر"، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياة العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد دور "ليلى" مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ" ليلى" على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورًا إجراء عملية له.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة DMC، والإعادة في تمام الساعة 8 مساءً على قناة DMC Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل على شاشة DMC drama، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.