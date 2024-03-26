صفاء أبو السعود: المسلسلات الإذاعية لا تقل أهمية عن التليفزيونية

قالت الفنانة صفاء ابو السعود، أنها لم تتوقع نجاح المسلسل الإذاعي "يوميات صفصف"، والذي يعرض ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان الحالي 2024.

وعبرت أبو السعود عن سعادتها بالنجاح الذي حققه العمل، مشيرة إلى أن المسلسلات الإذاعية لا تقل أهمية عن المسلسلات التليفزيونية، وأن الجمهور لا يستغني نهائيًا عن الراديو في أي مكان، سواء في المنزل أو السيارة، أو العمل.

وأضافت صفاء أبو السعود، أن تجربة المسلسل الإذاعي "يوميات صفصف"، تجربة مميزة بشكل كبير، معبرة عن سعادتها بمشاركة عدد من النجوم في المسلسل، منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.

المسلسل الإذاعي"يوميات صفصف"، حلقاته منفصلة و تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل" العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكعك العيد" وغيرها.

و يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

والجدير بالذكر أنه يذاع أيضًا للفنانة صفاء أبو السعود، مسلسل آخر يحمل إسم "حماده قلب الأسد " على إذاعة راديو مصر، حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و 35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة، وهو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب، ويشاركها في البطولة كل من خالد سرحان ومروة عبدالمنعم.