تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم

حملت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، الكثير من المفاجآت خاصة بعد فوز نور النبوي الذي يجسد شخصية مروان، على والده مختار أبوالمجد -"خالد النبوي"، فى الانتخابات، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير.

وشهدت الحلقة 15 لقاء جمع بين نشوى مصطفى والتي تجسد شخصية مديحة في المسلسل، بمحمود" محمود حافظ"، لمناقشة مستقبلهما في الزواج، وكيفية إيجاد حلول للعقبات التي تواجههما خاصة بعد رفض والدة محمود الفنانة "ليلى عز العرب"، زواجه من مديحة، وخلال اللقاء عبرت مديحة لـ "محمود"، عن تخوفها من رفض شقيقها خالد النبوي الذي يجسد دور مختار أبوالمجد، زواجها منه.

وكان محمود، غادر المنزل بسبب رفض والدته زواجه من مديحة، وأمرته بالابتعاد عنها، كما ذهبت إلى مديحة وطلبت منها الابتعاد تمامًا عن محمود.

كما شهدت أحداث الحلقة 15 من المسلسل، رفض مختار أبوالمجد، تخفيف العقاب عن نجلته إلهام صفي الدين، والتي تقوم بدور "مايا" بسبب ما فعلته مع حلا شيحة "مي" وتكسير محل الأخيرة، ما جعله يعاقب مايا ويحرمها من التمرين لمدة أسبوعين، ومن مصروفها لمدة شهر.

وتدور أحداث مسسل إمبراطورية ميم، حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، والعمل مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبدالقدوس.

المسلسل بطولة النجم خالد النبوي، والفنان الشاب نور النبوي، نشوي مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، ومايان السيد وهاجر السراج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال" آدم وهدان، ومنى زاهر، ريمون توفيق"، والعمل من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى.