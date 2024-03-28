محمد عادل إمام يتصدر مؤشرات بحث إكس بسبب "كوبرا"

تصدر اسم الفنان محمد عادل إمام مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي الشهير " أكس "،" تويتر" سابقًا، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقات مسلسله الجديد " كوبرا "، عبر قنوات mbc مصر، الذي يخوض به الماراثون الرمضاني 2024.

فيما احتل مسلسل "كوبرا" المركز الثاني ضمن قائمة مؤشرات البحث عبر موقع "إكس".

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، و مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، ومحسن منصور، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

رحلة هروب طويلة

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "كوبرا" صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، والذي يقدم دوره محمد إمام، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" الذي يخرج من السجن ويتمنى بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مدن للإختباء برفقة أصدقائه حتى يستطيع إثبات براءته، في إطار شعبي يتخلله الكوميديا و الاكشن،

وينافس محمد إمام في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا"، بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله "النمر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

يُذاع مسلسل "كوبرا" في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناة mbc مصر، ويعاد في الساعة 10 صباحًا، وذلك تزامنًا مع عرضه عبر منصة شاهد الرقمية.