الإذاعة قبلة النجوم فى رمضان

أبرزها «جريمة نص الليل» و«سوبر فوزية»

رغم غياب بعض الفنانين على الماراثون التليفزيونى فى رمضان إلا أن الإذاعة دائما قبلة النجوم للحضور فى الماراثون وتتنوع الدراما الإذاعية هذا العام.. ومن أبرز تلك الأعمال مسلسل «فبركة» للفنان أحمد حلمى، والذى تشاركه فى بطولته الفنانة هنا الزاهد، وتدور أحداثه حول الشائعات التى تستهدف «التريند» خلال الفترة الأخيرة، والعمل من تأليف نوران نصار، وإخراج صفى الدين حسن، و يذاع على «نجوم اف ام».

كما يقدم النجم محمد هنيدى المسلسل الإذاعى «أبويا شقيقي»، وتشاركه فى البطولة الفنانة شيرى عادل، والمقرر إذاعته على راديو النيل، وينتمى للأعمال الكوميدية.

فيما تشارك النجمة إسعاد يونس بمسلسل» سوبر فوزية»، بجانب عدد كبير من فنانى الكوميديا، على رأسهم محمد رضوان، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى لايت حول شخصية فوزية التى تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهى شخصية سوبر هيرو فى المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ فى البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التى تعيشها بصحبة زوجها الذى يجسد دوره النجم محمد رضوان.

وتقدم النجمة منة شلبى مسلسل «بيت أم الغلام» على راديو «إنرجي»، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج مصطفى منير، وإنتاج راديو النيل و يذاع على 9090.

كما ينافس الفنان هشام ماجد فى موسم دراما رمضان عبر أثير الإذاعة بمسلسل يحمل اسم «شاكر مش فاكر»، ويشاركه فى البطولة الفنانة الشابة نور قدرى.

ويشارك النجم أكرم حسنى بمسلسل «زكريا أبو ندا» براديو النيل، وتشاركه فى البطولة الفنانة نور قدرى، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

كما يقدم النجم أحمد العوضى مسلسل «جريمة نص الليل» والمقرر إذاعته يوميا فى الساعة 4 عصرا، على راديو 9090، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج على مصيلحي.

وتعرض إذاعة راديو النيل مسلسل «موس صلاح» يوميا فى تمام الساعة 5 مساءً، وهو من بطولة، أحمد فهمى، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، حمدى الوزيرى، والإعلامى أحمد شوبير، وإبرام سمير.

كما يذاع مسلسل «هانى مون» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، سوسن بدر، شيرى عادل، محمود حافظ، يوميًا فى تمام الساعة 2:10 مساء.

شارك الفنان محمد سلام فى الموسم الرمضانى الحالى بمسلسل «غير صالح للنشر»، وهو من بطولة هند عبدالحليم، محمد أوتاكا، مروان يونس، محمد عبده، وفاتن واصل، ومن تأليف أحمد محارب، ومحمد محارب، وإخراج زهرة رامى، ومن المقرر أن يبث عبر محطة راديو «إنرجي».

كما تعرض محطة راديو « إنرجي» مسلسل «تدوير عقاري» للفنان طه دسوقى ويشاركه فى البطولة الفنانة رغدة جلال، وهو من تأليف مصطفى إبراهيم، وإخراج زهرة رامي.

يشارك الفنان والإعلامى محمد نشأت بمسلسل «زوجة تحت الطلب»، ويشاركه فى البطولة الفنانة ويزو، ويتناول العمل قصة زوج مصرى، يعانى مشاكل زوجية، ويخشى أن يطلق زوجته خوفا من أن تقاضيه وتحوّل حياته إلى جحيم.

ويقرأ بطل المسلسل «محمد نشأت» خبرا فى الجريدة عن اختراع قادر على تغيير الزوجة القديمة وتبديلها بزوجة جديدة، فيقرر تجربة الجهاز، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى خفيف.

كما يشارك فى الأعمال الإذاعية هذا العام مسلسل «حمادة قلب الأسد» بطولة صفاء أبو السعود خالد سرحان ومروة عبدالمنعم، ومسلسل «السرداب» بطولة ميدو عادل، ومسلسل «بنات ذوات» بطولة كريم عفيفى وأنعام سالوسة، مسلسل «عفريت البدروم» بطولة ماجد القلعى ورضا إدريس.