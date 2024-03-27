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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة من التراث الطربي بمعهد الموسيقى العربية

المايسترو فاروق البابلى
المايسترو فاروق البابلى

 استمرارا لخطط الثقافة المصرية الهادفة الي الارتقاء بالوجدان تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقه الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى

موعد حفل نوادر تراث الطرب في معهد الموسيقى العربية

يقام الحفل يوم   الجمعة 29 مارس فى التاسعة والنصف مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية. 

 

يتضمن البرنامج مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقي العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موشح كللي ياسحب من التراث القديم ، بولكا شحاتة لـ شحاته سعادة , الورد جميل لـ زكريا احمد ، تم البدر بدرى - زى نور الشمس لـ عبد العظيم محمد ، الفين صلاة على النبى - بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق ، ان كنت ناسي - حيرت قلبى لـ رياض السنباطي ، وحدي قاعدة فى البيت لـ بليغ حمدي ، وله يا وله لـ محمود الشريف ، والله بعودة يا رمضان - من نورك يارب اهدينى لـ جمال سلامة ، ساكن قصادي ، دور احب اشوفك كل يوم لـ محمد عبد الوهاب , ابعد عن الحب لـ منير مراد .. اداء أنغام مصطفى ، احمد الوزيري ، حنان عصام ، احمد محسن ، محى صلاح ، نهي حافظ ، محمد شوقي ، حنان الخولى وعازفة القانون عفاف شكرى . 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

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