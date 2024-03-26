مسلسل مليحة الحلقة الأولى| دياب ينتقل إلى العريش ومليحة تطلب العودة إلى فلسطين

تعمل مليحة ممرضة في أحد المستشفيات في ليبيا ومساعدة لـ علي الطيب الذي يقوم بدور أكبر أطباء المستشفى، ولها سمعة طيبة بين المرضى وسكان الحي.

يصل دياب إلى منطقة خدمته الجديدة في العريش، بينما تطلب مليحة من اهلها ترك ليبيا والعودة إلى فلسطين بعد سماعها أن الأوضاع المعيشية تحسنت هناك عن الأعوام السابقة.

تتعرض المنطقة التي تعيش فيها مليحة لانفجارات بقنابل يدوية ومن هنا تبدأ الأحداث هل ستعود إلى وطنها فلسطين أم انها ستمكث في ليبيا رغم اضطارب الأوضاع

تبدأ الحلقة الأولى من أحداث مسلسل مليحة، باستعادة العائلة ذكريات النزوح من فلسطين وقت الانتفاضة عام 2000، وقدومهم إلى ليبيا بحثًا عن الحياة والأمان.

بينما ينتقل مكان خدمة دياب دياب ضابط حرس الحدود إلى العريش، فيذهب إلى منزله لقضاء اليوم مع والدته ميرفت أمين وشقيقه أمير المصري قبل سفره ليلًا.

تعرض حلقات مسلسل مليحة على قناة ON الساعة 11:30 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

يشارك مسلسل “مليحة” في الماراثون الرمضاني 2024، والذي يعتبر من الشاشات الدرامية المهمة، لتناوله القضية الفلسطينية بشكلٍ خاص، بالتزامن مع الحرب العصيبة التي اشتعلت في أكتوبر من العام الماضي وما زالت تزداد شراسة.

مسلسل مليحة درامة استثنائية قصة ونجوم:

يتميز مسلسل مليحة باستثنائية قصته بجانب وجود جنسيات أخرى قائمة أبطاله، وهم “الفنانة ديانا رحمة، والفنان مروان عايش”.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.