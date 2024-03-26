مسلسل مليحة الحلقة الأولى| استعادة ذكريات النزوح من فلسطين

تبدأ الحلقة الأولى من أحداث مسلسل مليحة، باستعادة العائلة ذكريات النزوح من فلسطين وقت الانتفاضة عام 2000، وقدومهم إلى ليبيا بحثًا عن الحياة والأمان.

بينما ينتقل مكان خدمة دياب دياب ضابط حرس الحدود إلى العريش، فيذهب إلى منزله لقضاء اليوم مع والدته ميرفت أمين وشقيقه أمير المصري قبل سفره ليلًا.

تعمل مليحة ممرضة في أحد المستشفيات في ليبيا ومساعدة لـ علي الطيب الذي يقوم بدور أكبر أطباء المستشفى، ولها سمعة طيبة بين المرضى وسكان الحي.

يصل دياب إلى منطقة خدمته الجديدة في العريش، بينما تطلب مليحة من اهلها ترك ليبيا والعودة إلى فلسطين بعد سماعها أن الأوضاع المعيشية تحسنت هناك عن الأعوام السابقة.

قناة ON الساعة 11:30 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

يشارك مسلسل “مليحة” في الماراثون الرمضاني 2024، والذي يعتبر من الشاشات الدرامية المهمة، لتناوله القضية الفلسطينية بشكلٍ خاص، بالتزامن مع الحرب العصيبة التي اشتعلت في أكتوبر من العام الماضي وما زالت تزداد شراسة.

مسلسل مليحة درامة استثنائية قصة ونجوم:

يتميز مسلسل مليحة باستثنائية قصته بجانب وجود جنسيات أخرى قائمة أبطاله، وهم “الفنانة ديانا رحمة، والفنان مروان عايش”.