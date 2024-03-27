خالد النبوي للوفد : التعامل مع الأطفال صعب ولا مجال للوسطة مع ابني في الفن

تحدث خالد النبوي للوفد عن كواليس “إمبراطورية ميم” خاصةً مشاهد الأطفال، وحديث عن دور الأب مع جيل التكنولوجيا الحالي وسر الكليميا بينه وبين ابنه نور، وإلى نص الحوار:

الأطفال أصعب فئة للتعامل معها في العمل الفني، كيف كانت كواليس إمبراطورية ميم مع أبناء أبو المجد؟

على قدر صعوبة التعامل معهم كانت ممتعة ومليئة باللحظات التي لاتنسى، والأجواء في الكواليس كبيرًا وصغيرًا متعًا ولايوجد ضغط أو انفعالات خارج اللزوم، فهم يعرفون دورهم جيدًا وأسباب تواجدهم، طاقم العمل بأكمله يتحدث معهم كثيرًا حول الحفظ والمذاكرة ومشاهدي معهم نتحدث على شكل "حكاية".

ويضيف قائلًا:" الأيام الأولى من التصوير بالفعل تكون صعبة لكن بمجرد تعودهم على المكان والأشخاص نجد انطلاق غير طبيعي.

مختار أبو المجد أب تعامل مع 6 أجيال مختلفة، كيف ترى دور الأب حاليًا؟

أصعب مما تتصور الوقت يمر سريعًا والتكنولوجيا والأجهزة والتطور يلاحق أعمار الأطفال، فالطفل لم يعد كالسابق هناك عالم آخر يجب على الآباء والأمهات الدخول فيه مهم، كل عام مختلف عما سبق في تربيتهم والحديث معهم، أصبح لهم لغة وتفكير وحياة يجب أن نواكبها لنساطيع التعامل معهم بشكل صحيح، فـ مختار أبو المجد كان يحاول جاهدًا أن يلبي احتياجات أبناؤه ماديا ومعنويا وكانت الأخيرة أصعب بكثير، فالاهتمام بالطفل مأكل ومشرب وتعليم فقط أخطر طريقة تربية وعواقبها سلبية صعب تداركها .

شاهدنا كيميا نادرة مع ابنك نور النبوي في "راجعين ياهوى" وتكررت بشكل أفضل وأثقل، كيف جاء ترشيح نور من بداية "إمبراطورية ميم؟

تحمّل نور النبوي مسئولية نجاح راجعين ياهوى بشكل أذهلني، لم يتعامل مع النجاح باستخفاف أو يعيش عليه لمجرد أنه ابن خالد النبوي، فهو الآن له نجومية خارج مسمى “ابن خالد النبوي” فلا أتعمد ترشحه أبدًا في المشاركة معه تلك الأمور مصتروكة لصناع العمل هم أدرى مني بكثير، ماعليّ فعله هو تشجيعه والتركيز معه في دوره.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل “إمبراطورية م” بطولة " خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.