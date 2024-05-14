البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بدون تقطيع

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بدون تقطيع

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا لايف يعدل توتنهام الفائز بالمركز الخامس مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الأول يوم الثلاثاء، واعتماداً على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يوم الأحد، يمكن أن نرى صراع الفوز باللقب. إذا لم يفز أرسنال على يونايتد في لقاء الأحد، فإن فوز مانشستر سيتي هنا سيضمن لهم اللقب الخامس في ست سنوات والرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا فاز أرسنال على يونايتد، سيعود الضغط على السيتي الذي يحتاج إلى الفوز هنا صعدت الى الصدارة. وبينما يحتاج توتنهام إلى نقطة واحدة لتأمين مكانته في الكرة الأوروبية الموسم المقبل، فإن هذه المباراة ستكون واحدة من أكثر اللقاءات إثارة في هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بدون تقطيع

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

شهدت نهاية الأسبوع أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام، ينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية عندما فاز فريقه على بيرنلي 2-1. سجل بيدرو بورو وميكي فان دي فين الأهداف في اللقاء، مما جعل توتنهام يكون قد فاز في 13 مباراة من أصل 18 على ملعبه هذا الموسم. في حين لم يخسر أي مباراة على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2018.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تستمر سباق مانشستر سيتي نحو اللقب هنا في مباراة يمكنها تحديد الفائز بطريقة ما على حسب النتيجة. منذ بداية ديسمبر، لم يُهزم فريق بيب جوارديولا إلا في ركلات الجزاء. يبدأون المباراة وهم على بعد ثلاثة انتصارات فقط من تحقيق الثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي للعام الثاني على التوالي. على الرغم من ذلك، فإن سجلهم مع توتنهام غير مثالي في الآونة الأخيرة، خاصة على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. يمكن أن يكون الأمر إيجابيًا بالنسبة للسيتي بعودة رودري بعد غيابه، حيث لم يخسر الفريق عندما يكون هو حاضر في المباريات منذ مارس 2023. في نهاية الأسبوع، تمكن السيتي من تحقيق فوز مذهل بنتيجة 4-0 على فولهام في مباراة على ملعب كرافن كوتيدج، مما زاد الضغط على أرسنال قبل مواجهتهم ضد مانشستر يونايتد في يوم الأحد.

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سيغيب مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو عن عدد من لاعبيه في مباراة مانشستر سيتي. استمرت غيابات كل من فريزر فورستر ورايان سيسيجنون ومانور سولومون لفترة طويلة، بينما انضم بن ديفيز وتيمو فيرنر وريتشارليسون إلى قائمة الغائبين مؤخرًا. لا يُتوقع عودة الظهير ديستيني أودوجي للعب مع الفريق المضيف هذا الموسم، بينما يتمتع بيب جوارديولا بصحة جيدة قبل المواجهة مع توتنهام يوم الثلاثاء. على الرغم من غياب جاك جريليش بسبب المرض في المباراة السابقة، إلا أنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للعب هذه المرة. في حين أن إصابة ناثان آكي في قدمه قيد التقييم، من المحتمل أن يكون جاهزًا للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع فريق مانشستر سيتي بتشكيلة كاملة للاختيار منها في هذه المباراة الهامة.

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خلال آخر 14 مباراة لعبت على أرض توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل كلا الفريقين. فاز مانشستر سيتي في جميع مبارياته السبع الأخيرة في الدوري. سجل كلا الفريقين في 75% من مباريات توتنهام هذا الموسم، وفي 61% من مباريات مانشستر سيتي. مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 33 مباراة، وكانت ثلاث من خمس مبارياته الأخيرة مثيرة. في المباريات الأخيرة، توتنهام كان سجله سيئًا، بينما كانت نتائج مانشستر سيتي جيدة. من المتوقع أن تحتوي المباراة على أهداف من الفريقين، ومن المحتمل أن يكون لدى مانشستر سيتي الزخم الكافي للفوز.