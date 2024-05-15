تراجع بقيمة 88 قرشاً.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء.. شهد سعر صرف الدولار خلال مستهل التداولات في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، تراجعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وانخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 48 قرشا اضافية عقب تراجعه الأسبوع الماضي بمتوسط 40 قرشا تقريبا.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا كبيرا يقدر بنحو 20 جنيها، بعد تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، الابعاء 15 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاء السعر على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.12 جنيه للشراء و47.22جنيه للبيع.



بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم بنك مصر سجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



بنك الشركة المصرفية

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الاستثمار العربي سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.



بنك أبوظبي التجاري

كما حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي التجاري اليوم 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء في بنك الإمارات دبي الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك قطر الوطني

بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك فيصل الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي سجل 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.



بنك كريدي أجريكول

بينما حقق سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وصل إلى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.



بنك البركة

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك البركة وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك ميد بنك

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك ميد بنك وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



المصرف المتحد

كما تم قراءة سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك العقاري المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك المصري لتنمية

وتم قراءة سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.