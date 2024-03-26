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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16|

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بفوز مروان “نور النبوي”  في انتخابات المنزل، والذي يفرض عليه تولي قيادة المنزل بأكملها.

 

ذهب خالد النبوي إلى ابنه لتوصيته على مسئوليته التي سيتولاها خاصةً من الناحية المعنوية، أن يكون مع أخوته دائمصا يدعمهم نفسيًا وماديصا، ويبتعد عن تصرفاته المندفعة والطائشة.

يستعد نور النبوي لفرض القوانين المنزلية الجديدة، ويبحث عن الممنزعات التي قام بها والده ويقوم باستباحتها له ولأخوته دون تخطي الحدود، وأهم تلك الضوابط هي الرجوع إلى المنزل في الساعة الواحدة بدلا من الساعة 12.

 

تتحسن العلاقة بين خالد النبوي وابنته مايا واستطاعت أن تتخطى ماحدث معه خاصةً بعد توضيح علاقته بـ حلا شيحة وانه لا نية للزواج بها

 

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً.

ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم وأبطاله

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة

 

 

 

 

 

 

 

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