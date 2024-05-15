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الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوب قطاع غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوب قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب إيرا يائير غيسبان، البالغ من العمر 19 عاما، لقي مصرعه خلال مشاركته في المعارك جنوبي قطاع غزة، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة.
وبمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 621 قتيلا، بين ضابط وجندي.
يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما لا يقل عن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، الثلاثاء، من بينهم 4 "جروحهم خطيرة".
وبلغ عدد الإصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، حوالي 3500 جريح بمختلف الإصابات.

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