تترات رمضان 2024| مسلسل مليحة يستعين بكليب أصالة "أصحاب الأرض"

بدأت الحلقة الأولى، مساء أمس، من الأحداث المنتظرة من مسلسل مليحة، الذي يشارك في النصف الثاني من الموسم الدرامي الرمضاني، وهو أول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية .

تفاصيل تواجد كليب أصحاب الأرض لـ أصالة في أحداث مسلسل مليحة

استعان التتر الغنائي لمسلسل مليحة كليب الفنانة أصالة “أصحاب الأرض”، الذي تم طرحه قبل أيام من بدء المسلسل.

قدم الكليب مزيج غنائي من التوريدة الفلسطينية الشهيرة بصوت فرقة أكابيلا وبعض مقاطع الشعر التي تغنت به أصالة، وتقول كلمات الأغنية "

شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو "شمالي يا هوا الديرة شمالي"

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو "على اللي بوابهم تفتح شمالي"

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو "وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي"

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو "يوصل و يدور على الحباب يابا"

ريت المركب الي أخذه و ما رده يبلاه بكسره و بنار عقده ريت المصاري تقلب حديدة تسفر شبابنا لبلاد بعيدة ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين

تضمن الكليب مشهد تصوري للحرب الضارية بين الفلسطينين والكيان الصهيوني وخروج الطفل الشهير “حنظلة” وانزال الكيان تحت الأرض وانتصارهم المرجو عليهم، ونرى في نهاية الكليب رقصة النصر الفلسطينية الشهيرة.

تعرض حلقات مسلسل مليحة على قناة ON الساعة 11:30 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

يشارك مسلسل “مليحة” في الماراثون الرمضاني 2024، والذي يعتبر من الشاشات الدرامية المهمة، لتناوله القضية الفلسطينية بشكلٍ خاص، بالتزامن مع الحرب العصيبة التي اشتعلت في أكتوبر من العام الماضي وما زالت تزداد شراسة.

مسلسل مليحة درامة استثنائية قصة ونجوم:

يتميز مسلسل مليحة باستثنائية قصته بجانب وجود جنسيات أخرى قائمة أبطاله، وهم “الفنانة ديانا رحمة، والفنان مروان عايش”.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.