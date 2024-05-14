بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2024

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2024 ، بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024، ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً، على نظيره فريق توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن طريقة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي ويستضيف استاد “توتنهام هوتسبير” معقل السبيرز، اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيجمع بين فريقي توتنهام ومانشستر سيتي.

شاهد مباراة السيتي وتوتنهام في البريميرليج

يمتلك السيتي الفرصة الأكبر في حسم اللقب، إذا أن فوز مانشستر سيتي وآرسنال فى جميع مبارياتهم المتبقية يمنح بطل الموسم الماضي اللقب.

أما في حال سقوط مانشستر سيتي في مباراة واحدة من المتبقي، وفوز آرسنال بجميع مبارياته، يمنح السيتي أيضاً لقب الدوري الإنجليزي، أما في حين بالتعادل أو خسارة آرسنال في أي مباراة يتوج السيتي رسمياً باللقب ، بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024.

لايف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

يخوض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة هامة أمام نظيره توتنهام هوتسبير، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بينهما ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتنطلق صافرة مباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الثلاثاء.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

يتواجد مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق أرسنال، وخاض السماوي 36 مباراة حقق الفوز في 26 مواجهة وتعادل في 7 أخر وخسر في 3 لقاءات.

يحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، جمعهما من خلال 36 مباراة، حيث فاز في 19 مواجهة وتعادل بـ6 أخرى وخسر في 11 لقاءًا.

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-24

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" الناقل الحصريّ لمباريات الدوري الإنجليزيّ الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على المباراة بين مانشستر سيتي وبرايتون لحساب الجولة الـ34 المؤجلة من الدوي على ملعب توتنهام للمعلق خليل البلوشي.

وسيتولى البلوشي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما بإمكان الجماهير اختيار التعليق باللغة الإنجليزية عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الموعد

المباراة

توقيت السعودية ومصر

توقيت الإمارات القنوات الناقلة

الثلاثاء 14 مايو 2024

توتنهام × مانشستر سيتي

22:00

23:00

beIN Sports HD 1



ملعب المباراة: استاد توتنهام هوتسبر (لندن، إنجلترا)

البطولة: الدوري الإنجليزيّ الممتاز - الجولة الـ34 (مؤجل)

معلق المباراة: خليل البلوشي

حكم المباراة: كريستوفر كافانا

آخر خمس مواجهات بين مانشستر سيتي وتوتنهام:

فوز مانشستر سيتي: 2 انتصارات

فوز توتنهام: 2 انتصار

التعادل: 1 تعادل